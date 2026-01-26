Ciné chez nous Archigny Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes, Archigny Archigny

Ciné chez nous Archigny Les Enfants de la Résistance

Le ciné chez nous vous propose à la salle des fêtes d’Archigny à 20h30

**Jeudi 26 mars**

**Les Enfants de la Résistance**, film de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

SYNOPSIS ET DÉTAILS Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Salle des fêtes, Archigny 38 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne

