Ciné Chocottes Le Petit Vampire Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Ciné Chocottes Le Petit Vampire Les Cures Marines Trouville-sur-Mer mardi 28 octobre 2025.

Ciné Chocottes Le Petit Vampire

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Projection du film Le Petit Vampire pour enfants dès 7 ans. Un moment drôle et frissonnant pour toute la famille. Mardi 28 octobre à 15 h, Salon Eiffel.

Envie de frissons tout en douceur ? Venez partager un moment convivial en famille avec la projection du film d’animation Le Petit Vampire (2020, 82 min). Une aventure drôle et palpitante, idéale pour se plonger dans l’ambiance d’Halloween sans trop se faire peur. Un rendez-vous parfait pour les enfants dès 7 ans.

Tarif 2 €/personne (adulte accompagnateur et enfant). Places limitées.

Réservation indispensable à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne.

Ouverture des inscriptions directement à l’accueil de l’Office de Tourisme dès le mercredi 15 octobre, et en ligne à partir du vendredi 17 octobre à 8 h https://boutique.trouvillesurmer.org. Aucune inscription par téléphone. .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Ciné Chocottes Le Petit Vampire

Screening of the film « Le Petit Vampire » for children aged 7 and over. A funny, chilling experience for the whole family. Tuesday, October 28, 3pm, Salon Eiffel.

German : Ciné Chocottes Le Petit Vampire

Vorführung des Films « Der kleine Vampir » für Kinder ab 7 Jahren. Ein lustiger und kribbelnder Moment für die ganze Familie. Dienstag, 28. Oktober, 15 Uhr, Salon Eiffel.

Italiano :

Proiezione del film « Le Petit Vampire » per bambini dai 7 anni in su. Un’esperienza divertente e agghiacciante per tutta la famiglia. Martedì 28 ottobre alle 15.00, Salone Eiffel.

Espanol :

Proyección de la película « Le Petit Vampire » para niños a partir de 7 años. Una experiencia divertida y escalofriante para toda la familia. Martes 28 de octubre a las 15:00 h, Salón Eiffel.

L’événement Ciné Chocottes Le Petit Vampire Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Trouville