Ciné-Chrétien De mauvaise foi

9 10 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Samedi 17 janvier 2026 à 20h Projection du film De mauvaise foi (1h30)

Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux.

La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème, pourrait régler tous les problèmes.

A condition que le futur héritier devienne un bon catholique, et tombe amoureux de la jolie fiancée.

Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour couvrir les frais de diffusion du film et encourager la production de films chrétiens.

Organisé par la Paroisse Haut de la Mossig Paroisse protestante de Wasselonne. 0 .

9 10 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 01 68 lilian.gerber@uepal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-Chrétien De mauvaise foi Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble