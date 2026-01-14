Ciné-Chrétien Le Roi des Rois Wasselonne

Ciné-Chrétien Le Roi des Rois

Samedi 21 février 2026 à 16h30 Projection du film Le Roi des Rois (1h40)

Walter, un garçon turbulant, ne rêve que des exploits du Roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur.

Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du Roi des Rois Jésus-Christ. Grâce aux talents de conteur et à l’imagination débordante du célèbre romancier, Walter accompagné de son chat Willa, va vire une aventure palpitante et découvrir l’une des plus belles histoires de l’humanité, la vie de Jésus-Christ.

Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour couvrir les frais de diffusion du film et encourager la production de films chrétiens.

Organisé par la Paroisse Haut de la Mossig Paroisse protestante de Wasselonne. .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 01 68 lilian.gerber@uepal.fr

