Ciné cirk Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Projection du spectacle La nuit du cerf de la Compagnie cirque le Roux par l’association Articirk suivie d’un goûter.
Rdv à 15h à la salle Camiade à Saint-Martin-de-Seignanx.
Participation libre. .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 63 57 06
