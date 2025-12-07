Ciné cirk Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Ciné cirk

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Projection du spectacle La nuit du cerf de la Compagnie cirque le Roux par l’association Articirk suivie d’un goûter.

Rdv à 15h à la salle Camiade à Saint-Martin-de-Seignanx.

Participation libre. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 63 57 06

English : Ciné cirk

L’événement Ciné cirk Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Seignanx