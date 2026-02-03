Ciné Cirque Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 15:00 –

Gratuit : non 5 € Billetterie Helloasso:https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/cine-cirque-au-chapidockTarif unique à 5 € www.chapidock.comcontact@chapidock.com0749759519 En famille, Tout public

Rendez vous à 15h sous le chapiteau pour découvrir les jeux proposés par l’association « La Sauce Ludique » et profiter d’une bonne crêpe, puis admirer un spectacle de la compagnie Flip Fabrique !*Prenez votre couverture pour vous installer sur les matelas du Chapiteau*?Buvette et Crêpes sur place.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr 0749759519 https://www.lezards-animes.com/ev%C3%A9n%C3%A8ments



Afficher la carte du lieu Chapidock – Ecole des arts du cirque et trouvez le meilleur itinéraire

