Soirée au Cinéma Concorde dans le cadre du programme « Promenons-nous dans les bois, pendant que… »

18h-19h30 espace livres avec dédicaces d’auteurs

Henri Cuny « Le bon la brute et le tyran, ce que l’anthropocène dit de nous »

Bruno-Gilles Liebgott « Le roman de renarde »

Déambulation musicale avec Sarah Tanguy, violoncelliste tout terrain

20h « Forêt commune » de François Martig (35 min)

Tarif habituel

Ce documentaire nous plonge dans la crise du monde forestier, moins connue que celle du monde agricole, et pourtant … pour ne pas rester témoins du désastre, des citoyens achètent des forêts et tentent d’inventer la forêt de demain.

20h45 Soirée débat

Avec le réalisateur François Martig, François Schouver co-fondateur du groupement forestier du Darou, Henri Cuny, docteur en biologie végétale et forestière, Erwin Dreyer, directeur de recherche en mission INRAE, les associations Libre forêt (Jean-François Petit) et Artborescences (Aude Arthaud), des forestiers et des citoyens.Tout public

8.5 EUR.

Cinéma Concorde 48 Place Duroc

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15

English :

Evening at Cinéma Concorde as part of the « Promenons-nous dans les bois, pendant que… » program

6pm-7:30pm: book area with author signings

Henri Cuny: « Le bon la brute et le tyran, ce que l?anthropocène dit de nous » (« The good, the bad and the tyrant, what the anthropocene says about us »)

Bruno-Gilles Liebgott: « Le roman de renarde » (The fox novel)

Musical stroll with cellist Sarah Tanguy

8pm: « Forêt commune » by François Martig (35 min)

Regular price

This documentary plunges us into the forestry crisis, which is less well known than that of agriculture, and yet … to avoid witnessing the disaster, citizens are buying up forests and trying to invent the forest of tomorrow.

8:45pm: Evening debate

With director François Martig, François Schouver co-founder of the Darou forestry group, Henri Cuny, doctor in plant and forest biology, Erwin Dreyer, INRAE research director, the associations Libre forêt (Jean-François Petit) and Artborescences (Aude Arthaud), foresters and citizens.

German :

Abendveranstaltung im Cinéma Concorde im Rahmen des Programms « Promenons-nous dans les bois, pendant que… »

18:00-19:30 Uhr: Buchbereich mit Signierstunden von Autoren

Henri Cuny: « Le bon la brute et le tyran, ce que l’anthropocène dit de nous » (Der Gute, der Tyrann und der Tyrann, was das Anthropozän über uns sagt)

Bruno-Gilles Liebgott: « Der Fuchsroman »

Musikalischer Spaziergang mit Sarah Tanguy, einer geländegängigen Cellistin

20 Uhr: « Forêt commune » von François Martig (35 min)

Üblicher Tarif

Dieser Dokumentarfilm führt uns in die Krise der Forstwirtschaft, die weniger bekannt ist als die der Landwirtschaft, und doch … um nicht nur Zeuge der Katastrophe zu bleiben, kaufen Bürger Wälder und versuchen, den Wald von morgen zu erfinden.

20.45 Uhr: Abendliche Debatte

Mit dem Regisseur François Martig, François Schouver, Mitbegründer des Waldverbands von Darou, Henri Cuny, Doktor der Pflanzen- und Forstbiologie, Erwin Dreyer, Forschungsdirektor im Auftrag des INRAE, den Vereinen Libre forêt (Jean-François Petit) und Artborescences (Aude Arthaud), Forstleuten und Bürgern.

Italiano :

Una serata al Cinéma Concorde nell’ambito del programma « Promenons-nous dans les bois, pendant que… »

ore 18.00-19.30: spazio libri con firme d’autore

Henri Cuny: « Le bon la brute et le tyran, ce que l’anthropocène dit de nous » (Il buono, il cattivo e il tiranno, cosa dice di noi l’antropocene)

Bruno-Gilles Liebgott: « Le roman de renarde » (Il romanzo della volpe)

Passeggiata musicale con Sarah Tanguy, violoncellista per tutti i terreni

ore 20.00: « Forêt commune » di François Martig (35 min)

Prezzo normale

Questo documentario ci immerge nella crisi del mondo forestale, meno conosciuto di quello agricolo, eppure… per evitare di assistere al disastro, i cittadini acquistano foreste e cercano di inventare la foresta di domani.

20.45: Dibattito serale

Con il regista François Martig, François Schouver cofondatore del gruppo forestale Darou, Henri Cuny, dottore in biologia vegetale e forestale, Erwin Dreyer, direttore della ricerca INRAE, le associazioni Libre forêt (Jean-François Petit) e Artborescences (Aude Arthaud), forestali e pubblico.

Espanol :

Una velada en el Cinéma Concorde dentro del programa « Promenons-nous dans les bois, pendant que… »

18.00-19.30 h: espacio libro con firma de autores

Henri Cuny: « Le bon la brute et le tyran, ce que l’anthropocène dit de nous » (El bueno, el bruto y el tirano, lo que el antropoceno dice de nosotros)

Bruno-Gilles Liebgott: « Le roman de renarde » (La novela del zorro)

Paseo musical con Sarah Tanguy, violonchelista para todos los terrenos

20:00 h: « Forêt commune » de François Martig (35 min)

Precio normal

Este documental nos sumerge en la crisis del mundo forestal, menos conocida que la de la agricultura, y sin embargo … para no asistir al desastre, los ciudadanos compran bosques e intentan inventar el bosque del mañana.

20.45 h: Debate nocturno

Con el director François Martig, François Schouver cofundador del grupo forestal Darou, Henri Cuny, doctor en biología vegetal y forestal, Erwin Dreyer, director de investigación del INRAE, las asociaciones Libre forêt (Jean-François Petit) y Artborescences (Aude Arthaud), silvicultores y público.

