CINÉ-CITOYEN — RENCONTRE en partenariat avec l’INA Cinéma du TNB Rennes Jeudi 12 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Le Cinéma du TNB poursuit son partenariat avec l’INA, en présentant cette fois-ci un corpus de 3 archives questionnant les différents rapports à la politique, aux élections et à la citoyenneté.

Séance à partir de ressources issues des archives de l’INA Loire-Bretagne et suivie d’une rencontre avec Olivier Bernard, l’un des témoins, et de Julie Rousselot-Viallet de l’INA Loire Bretagne.

LES JEUNES ET LA COMMUNE, Seize millions de jeunes – Jean-Paul Thomas / ORTF

26 min, France, 1965

Le Mans, 1965. À la veille des élections municipales, des jeunes ouvriers, employés et bourgeois en tout genre sont interrogés sur leur intérêt vis-à-vis de la politique. Force est de constater que ce désamour de la jeunesse pour les enjeux politiques ne date pas d’hier.

MESSIEURS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX, Cinq colonnes à la une –

Roger Louis /ORTF

26 min, France, 1968

Administrer une commune rurale en 1968 est difficile : à Rions, petite commune de Gironde située sur les bords de la Garonne, les conseillers municipaux sont en majorité des vignerons. Ils débattent notamment du remembrement nécessaire à la survie des exploitations, et aussi du départ des jeunes attirés par les villes.

LA LISTE FÉMININE DE PAIMPOL Aujourd’hui madame – Daniel Wronecki / ORTF

12 min, France, 1971

Dans l’émission Aujourd’hui madame, rencontre avec les 23 membres de la liste électorale exclusivement féminine de la commune de Paimpol, créée à l’initiative de femmes de marins de la marine marchande.Extrait d’une réunion du groupe et interview d’Annie Besnard, la tête de liste, et de quelques autres membres.

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



