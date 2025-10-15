Ciné clap ou pas clap Mary Anning La Ferté Macé

Début : 2025-10-15 14:00:00

2025-10-15

Le Cinéma Gérard Philipe vous invite à une séance spéciale Clap ou Pas Clap le mercredi 15 octobre 2025 à 14h, avec une animation originale et interactive HEROÏNES ! Participez à un quiz sur grand écran, à la rencontre des héroïnes de cinéma… et d’ailleurs !

Intervention de Mélanie Boissonneau, enseignante de cinéma et spécialiste des héroïnes, qui guidera cette découverte ludique et enrichissante.

La séance se poursuivra avec la projection du film d’animation Mary Anning de Marcel Barelli

Synopsis En 1811, Mary Anning, 12 ans, curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des fossiles, passion transmise par son père. À la disparition de ce dernier, elle découvre un mystérieux dessin et décide d’en percer le secret. Dans cette aventure, Mary fera bien plus que des découvertes scientifiques elle vivra des amitiés, des aventures… et posera les premières pierres de la paléontologie.

Cette séance constitue une occasion ludique et interactive pour vos enfants de découvrir des histoires inspirantes et de s’amuser au cinéma ! .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

