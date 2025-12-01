Ciné clap ou pas clap Moonrise kingdom La Ferté Macé
Début : 2025-12-10 14:00:00
Le Cinéma Gérard Philipe vous invite à une séance spéciale Clap ou Pas Clap suivie d’une animation coulisses tournage d’un film et métiers du cinéma .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
