CINÉ-CLASSIC LE MOULIN DU PÔ Prémian dimanche 9 novembre 2025.
Place Maurice Amans Prémian Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Ciné-classic
Projection du film *Le Moulin du Pô* (1949) d’Alberto Lattuada, suivie d’un échange animé par Jean-Louis Gleizes sur le néoréalisme italien.
Le Centre culturel Au Fil des Arts vous invite à redécouvrir un chef-d’œuvre du néoréalisme italien Le Moulin du Pô (1949) d’Alberto Lattuada. Ce film retrace la vie rude d’une famille vivant sur un moulin flottant, dans une Italie rurale marquée par les bouleversements sociaux.
Classé parmi les œuvres majeures du cinéma italien de l’après-guerre, ce film est aussi l’occasion d’évoquer les liens entre Lattuada et Fellini, et leur travail commun sur de nombreux scénarios.
La projection sera suivie d’un entretien animé par Jean-Louis Gleizes , passionné de cinéma, qui partagera son regard éclairé sur cette période foisonnante de la création cinématographique.
Participation libre Un rendez-vous pour les cinéphiles et les curieux. .
Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr
English :
Ciné-classic
Screening of Alberto Lattuada?s The Mill on the Po (1949), followed by a discussion on Italian neo-realism moderated by Jean-Louis Gleizes.
German :
Ciné-classic
Vorführung des Films *Le Moulin du Po* (1949) von Alberto Lattuada, gefolgt von einem von Jean-Louis Gleizes moderierten Gespräch über den italienischen Neorealismus.
Italiano :
Ciné-classic
Proiezione del film Il mulino sul Po (1949) di Alberto Lattuada, seguita da una discussione sul neorealismo italiano condotta da Jean-Louis Gleizes.
Espanol :
Ciné-classic
Proyección de la película de Alberto Lattuada El molino del Po (1949), seguida de un debate sobre el neorrealismo italiano dirigido por Jean-Louis Gleizes.
