Ciné Classique Requiem for a dream – Cinéma Le Félix Labouheyre, 16 mai 2025 20:30, Labouheyre.

Ciné Classique Requiem for a dream Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16 22:30:00

2025-05-16

Ciné Classique avec Damien Listre, spécialiste cinéma de patrimoine !

Projection du film Requiem for a dream de Darren Aronofsky, avec présentation complète et échange avant et après la séance. .

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

