Ciné-Clep | Chaussure à son pied Compiègne

Ciné-Clep | Chaussure à son pied

9 Rue Saint-Corneille Compiègne Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 20:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Cycle Femmes ! Femmes ! Femmes !

Un film de David Lean, 1954, 1h47, avec Richard Wattis, John Mills, Charles Laughton.

Harry Hobson est un prospère bottier de province. Veuf, sa maison et son commerce sont tenus par ses trois filles. Il permet à ses deux plus jeunes filles de se marier, mais il a décidé que l’aînée, Maggie, restera à la maison pour s’occuper de lui. Or, Maggie a d’autres idées en tête, et elle compte bien mener sa vie à sa guise.

Projection suivie d’une discussion avec le public .

9 Rue Saint-Corneille Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75

