Ciné climat à Figeac La théorie du boxeur Figeac
Ciné climat à Figeac La théorie du boxeur Figeac jeudi 16 octobre 2025.
Ciné climat à Figeac La théorie du boxeur
Cinéma charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Projection du film La théorie du boxeur suivie d’une discussion.
Soirée proposée par le Grand-Figeac, dans le cadre du Plan climat Air Énergie (PCAET) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Projection du film La théorie du boxeur suivie d’une discussion.
Soirée proposée par le Grand-Figeac, dans le cadre du Plan climat Air Énergie (PCAET) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT). .
Cinéma charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
English :
Screening of the film La théorie du boxeur, followed by a discussion.
Evening event organized by Grand-Figeac, as part of its Climate Air Energy Plan (PCAET) and Territorial Food Project (PAT).
German :
Vorführung des Films La théorie du boxeur (Die Theorie des Boxers) mit anschließender Diskussion.
Dieser Abend wird vom Grand-Figeac im Rahmen des Plan climat Air Énergie (PCAET) und des Projet Alimentaire Territorial (PAT) angeboten.
Italiano :
Proiezione del film La théorie du boxeur, seguita da un dibattito.
Una serata organizzata da Grand-Figeac nell’ambito del Piano Clima-Energia (PCAET) e del Progetto Alimentare Territoriale (PAT).
Espanol :
Proyección de la película La théorie du boxeur, seguida de un debate.
Velada organizada por Grand-Figeac en el marco de su Plan Clima Aire Energía (PCAET) y del Proyecto Territorial Alimentación (PAT).
L’événement Ciné climat à Figeac La théorie du boxeur Figeac a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Figeac