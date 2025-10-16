Ciné climat à Figeac La théorie du boxeur Figeac

Cinéma charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac Lot

Début : 2025-10-16 20:30:00

Projection du film La théorie du boxeur suivie d’une discussion.

Soirée proposée par le Grand-Figeac, dans le cadre du Plan climat Air Énergie (PCAET) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT).

Cinéma charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Screening of the film La théorie du boxeur, followed by a discussion.

Evening event organized by Grand-Figeac, as part of its Climate Air Energy Plan (PCAET) and Territorial Food Project (PAT).

German :

Vorführung des Films La théorie du boxeur (Die Theorie des Boxers) mit anschließender Diskussion.

Dieser Abend wird vom Grand-Figeac im Rahmen des Plan climat Air Énergie (PCAET) und des Projet Alimentaire Territorial (PAT) angeboten.

Italiano :

Proiezione del film La théorie du boxeur, seguita da un dibattito.

Una serata organizzata da Grand-Figeac nell’ambito del Piano Clima-Energia (PCAET) e del Progetto Alimentare Territoriale (PAT).

Espanol :

Proyección de la película La théorie du boxeur, seguida de un debate.

Velada organizada por Grand-Figeac en el marco de su Plan Clima Aire Energía (PCAET) y del Proyecto Territorial Alimentación (PAT).

