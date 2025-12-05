CINÉ-CLUB 37°2 Le matin place de verdun Fontenay-le-Comte

place de verdun Cinéma Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-12-05 20:00:00

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

Film réalisé par Jean-Jacques Beineix avec Béatrice Dalle, Jean-Hugues Anglade

Synopsis

Interdit 12 ans

Écrivain maudit résigné, Zorg, la trentaine, consume son temps entre petits boulots et tequila rapido sur les plages de l’Aude, lorsque Betty, jeune et sauvage créature au bord de l’abîme, débarque dans sa vie. À 20 ans, l’absolue Betty ne ressemble à nulle autre. Après lecture des manuscrits de Zorg, elle décrète que son homme est le plus grand écrivain de sa génération. Et ceux qui en doutent n’ont qu’à bien se tenir. Bientôt, les crises de Betty se succèdent, tandis que Zorg tente de de préserver leur amour happé par la folie… .

place de verdun Cinéma Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

