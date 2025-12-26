Ciné-Club Allemand Die Wannseekonferenz Le Cube Aix-en-Provence

Ciné-Club Allemand Die Wannseekonferenz

Mercredi 25 février 2026 à partir de 18h. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Conférence (2022) Die Wannseekonferenz (VOSTFR), est un drame historique basé sur les procès-verbaux et les sources authentiques d’une réunion déconcertante qui a initié la mise en œuvre de l’Holocauste.

Le matin du 20 janvier 1942, une conférence se tient à la villa Marlier, au bord du lac Wannsee à Berlin. À l’invitation du dirigeant nazi Reinhard Heydrich, quinze hauts fonctionnaires abordent la solution finale de la question juive . Seul sujet à l’ordre du jour l’organisation du massacre systématique de millions de juifs. La rencontre dure à peine deux heures. .

Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

La Conférence (2022) Die Wannseekonferenz (VOSTFR), is a historical drama based on the minutes and authentic sources of a disconcerting meeting that initiated the implementation of the Holocaust.

