Ciné-club allemand Hyperland (VOSTFR) Le Cube Salle Plateau Aix-en-Provence

Ciné-club allemand Hyperland (VOSTFR)

Mercredi 5 novembre 2025 de 18h à 20h. Le Cube Salle Plateau 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 20:00:00

2025-11-05

Drame, Science Fiction, Thriller.

Projection du film réalisé par Mario Sixtus avec Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul.

Hyperland est un thriller dystopique. Dans un monde situé dans un futur proche, la bonne réputation de chacun est mesurable et visible. C’est ce que va découvrir à ses dépens Cee, jeune agente d’artistes, victime d’un harcèlement viral sur les réseaux sociaux, qui va l’ostraciser et qu’elle devra combattre.

En coopération avec le département d’études germaniques d’Aix-Marseille Université, le DAAD et le Goethe-Institut, en coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence .

Le Cube Salle Plateau 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

Drama, Science Fiction, Thriller.

Screening of the film directed by Mario Sixtus with Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul.

German :

Drama, Science Fiction, Thriller.

Vorführung des Films unter der Regie von Mario Sixtus mit Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul.

Italiano :

Drammatico, fantascienza, thriller.

Proiezione del film diretto da Mario Sixtus con Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul.

Espanol :

Drama, Ciencia Ficción, Thriller.

Proyección de la película dirigida por Mario Sixtus con Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul.

