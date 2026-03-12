Ciné-Club Allemand Langue etrangère Le Cube Aix-en-Provence

Ciné-Club Allemand Langue etrangère

Jeudi 16 avril 2026 de 18h à 20h. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Le ciné-club allemand vous propose ce mois-ci le film: Langue étrangère.

Claire BURGER (Party Girl et C’est ça l’amour) livre un film magnifique au récit percutant. Elle montre avec sensibilité la naissance de cette amitié amoureuse chez les adolescentes et dresse le portrait de la jeunesse européenne.



Synopsis

Fanny a 17 ans et elle se cherche encore. Timide et sensible, elle peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu’elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s’engager politiquement. Fanny est troublée. Pour plaire à Lena, elle est prête à tout. .

Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

This month’s German ciné-club features the film: Langue étrangère.

L’événement Ciné-Club Allemand Langue etrangère Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence