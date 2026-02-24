Ciné Club avec la projection de Winter Break Pujols-sur-Ciron

Ciné Club avec la projection de Winter Break

Un film d’Alexander Payne sorti en 2023.

L’histoire, dans les années 70, d’un trio improbable un vieux prof d’histoire antique très bourru, un élève aussi doué qu’insubordonné et une cuisinière endeuillée réunis dans un vieux pensionnat chic de la Nouvelle-Angleterre pendant les vacances de Noël.

Chacun a son histoire propre, chacun a son chemin à faire. WINTER BREAK, c’est un peu le retour au grand cinéma américain des années 70, sa photo en témoigne, et son ton cet univers où la désillusion côtoie la drôlerie. S’il y est question de peines portées par les protagonistes, on ressort du film le sourire aux lèvres et le cœur plein de tendresse.

Cela aussi grâce à un merveilleux trio d’acteurs. Si les deux garçons sont formidables, on retiendra longtemps la présence de Da’Vine Joy Randolph qui pour son interprétation de la cuisinière remporta à la fois, l’Oscar, le Golden Globe… .

