CINE-CLUB BÉDARIEUX HANA-BI

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Une œuvre poignante et désenchantée, entre polar et drame intimiste.

Le ciné-club Bédarieux Grand Orb vous propose la projection du film Hana-bi

lundi 13 avril 18h15 et 20h30

Takeshi Kitano (1997) Japon 1h43 Avec: Takeshi Kitano, Tetsu Watanabe, Kayoko Kishimoto

Après l’assassinat d’un collègue, l’agression violente de son équipier Horibe et l’annonce du cancer en phase terminale de son épouse, Nishi (Takeshi Kitano), un flic surdoué, mutique et facétieux, quitte la police……..

Une œuvre poignante et désenchantée, entre polar et drame intimiste.

Cinéma Jean-Claude Carrière,

Plus d’infos sur le site du ciné-club. .

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 71 35 00 87

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English :

A poignant and disenchanted work, somewhere between a thriller and an intimate drama.

L’événement CINE-CLUB BÉDARIEUX HANA-BI Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB