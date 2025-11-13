CINÉ-CLUB « BONHEUR ACADÉMIE » Murviel-lès-Béziers

Bien décidées à trouver l’âme sœur Lily et Dominique partent sous le soleil de Croatie au summer camp annuel organisé par Raël. En quête du bonheur, les deux jeunes femmes se disputent les faveurs d’un chanteur à succès, Arnaud Fleurent -Didier.

A 20h30 à la salle Multi-activités.

Tarifs 4€ la séance 10€ le carnet de 4 séances

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

Determined to find their soul mates, Lily and Dominique head off to sunny Croatia for Raël’s annual summer camp. In their quest for happiness, the two young women compete for the favors of a successful singer, Arnaud Fleurent-Didier.

At 8.30pm at the Salle Multi-activités.

Prices: 4? per session 10? for a book of 4 sessions

German :

Lily und Dominique sind fest entschlossen, ihren Seelenverwandten zu finden. Sie fahren ins sonnige Kroatien, um an dem von Raël organisierten Sommercamp teilzunehmen. Auf der Suche nach dem Glück buhlen die beiden jungen Frauen um die Gunst des erfolgreichen Sängers Arnaud Fleurent-Didier.

Um 20:30 Uhr in der Salle Multi-activités.

Preise: 4? pro Sitzung 10? pro Heft mit 4 Sitzungen

Italiano :

Determinate a trovare l’anima gemella, Lily e Dominique partono per la soleggiata Croazia per il campo estivo annuale organizzato da Raël. Nella loro ricerca della felicità, le due giovani donne si contendono i favori di un cantante di successo, Arnaud Fleurent-Didier.

Alle 20.30 presso la Salle Multi-activités.

Prezzi: 4? per sessione 10? per un libro di 4 sessioni

Espanol :

Decididas a encontrar a sus almas gemelas, Lily y Dominique se dirigen a la soleada Croacia para asistir al campamento anual de verano organizado por Raël. En su búsqueda de la felicidad, las dos jóvenes compiten por los favores de un cantante de éxito, Arnaud Fleurent-Didier.

A las 20.30 h en la Salle Multi-activités.

Precios: 4? por sesión 10? por un libro de 4 sesiones

