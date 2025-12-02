Ciné-club Buena Vista Social Club Cinéma Henri Jeanson Honfleur

Ciné-club Buena Vista Social Club

Début : 2025-12-02 19:30:00

Soirée ciné-club à Honfleur Buena Vista Social Club de Wim Wenders

1999 VOSTFR

Une bande de vieux pépés cubains, de la gloire passée en cireur de godasses, qui chantent comme des dieux et que Wim Wenders va aller chercher pour partir dans une aventure musicale planétaire. Jubilatoire et merveilleux !

Projection 5,50€

Pass 3 entrées 12€ .

English : Ciné-club Buena Vista Social Club

Ciné-club evening in Honfleur Buena Vista Social Club by Wim Wenders

