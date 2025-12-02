Ciné-club Buena Vista Social Club Cinéma Henri Jeanson Honfleur
Cinéma Henri Jeanson 23 Cours des Fossés Honfleur Calvados
Début : 2025-12-02 19:30:00
Soirée ciné-club à Honfleur Buena Vista Social Club de Wim Wenders
1999 VOSTFR
Une bande de vieux pépés cubains, de la gloire passée en cireur de godasses, qui chantent comme des dieux et que Wim Wenders va aller chercher pour partir dans une aventure musicale planétaire. Jubilatoire et merveilleux !
Projection 5,50€
Pass 3 entrées 12€ .
Cinéma Henri Jeanson 23 Cours des Fossés Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 32 42 12 63
Ciné-club evening in Honfleur Buena Vista Social Club by Wim Wenders
