CINÉ-CLUB BURNING, Roujan

12 Place de la Mairie Roujan Hérault
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jonsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…
Adhésion obligatoire Entrée 4€/ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation. .
English :
While making a delivery, Jongsu, a young courier, stumbles upon his former neighbor, Haemi, who immediately seduces him. Back from a trip abroad, however, she returns with Ben, a wealthy and mysterious boy. Ben reveals his strange secret to Jonsu. Shortly afterwards, Haemi disappears…
Membership required Admission: 4? 4 admission tickets: 10? No reservation required.
