CINÉ-CLUB BURNING, Roujan

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jonsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

Adhésion obligatoire Entrée 4€/ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation. .

12 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

While making a delivery, Jongsu, a young courier, stumbles upon his former neighbor, Haemi, who immediately seduces him. Back from a trip abroad, however, she returns with Ben, a wealthy and mysterious boy. Ben reveals his strange secret to Jonsu. Shortly afterwards, Haemi disappears…

Membership required Admission: 4? 4 admission tickets: 10? No reservation required.

