Ciné-club Castillon-la-Bataille
Ciné-club Castillon-la-Bataille samedi 23 mai 2026.
Castillon-la-Bataille
Ciné-club
salle Devert Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
3e séance du Ciné-club du Maximum à Castillon
Projection du film Le nom de la Rose en V.O. et en version restaurée
Réalisé par Jean-Jacques Annaud et sorti en 1986,
le film est une adaptation du roman du même nom de Umberto Eco.
Avec Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale…
Ce drame médiéval se déroule en 1327 et raconte l’enquête menée par un frère franciscain, assisté de son novice sur une série de décès mystérieux dans une abbaye bénédictine du nord de l’Italie.
Buvette .
salle Devert Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com
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English : Ciné-club
L’événement Ciné-club Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Castillon-Pujols
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