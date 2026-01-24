Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine Théâtre de l’Arche Tréguier

Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 23:00:00

Date(s) :

2026-04-08

De Martin Provost

Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur

Biopic France 2008 2h05 VF

En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine. S’instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire.

Récompensé en 2008 par 7 César, Séraphine révèle au public l’œuvre de la peintre Séraphine de Senlis et l’extraordinaire talent de Yolande Moreau. Une évocation bouleversante du destin d’une femme qui trouva son salut dans la création artistique.

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine Tréguier a été mis à jour le 2026-03-23 par SITARMOR