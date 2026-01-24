Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine Théâtre de l’Arche Tréguier
Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine Théâtre de l’Arche Tréguier mercredi 8 avril 2026.
Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:30:00
fin : 2026-04-08 23:00:00
Date(s) :
2026-04-08
De Martin Provost
Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur
Biopic France 2008 2h05 VF
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine. S’instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire.
Récompensé en 2008 par 7 César, Séraphine révèle au public l’œuvre de la peintre Séraphine de Senlis et l’extraordinaire talent de Yolande Moreau. Une évocation bouleversante du destin d’une femme qui trouva son salut dans la création artistique.
La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-Club CCER Tréguier Séraphine Tréguier a été mis à jour le 2026-03-23 par SITARMOR
À voir aussi à Tréguier (Côtes-d'Armor)
- Walk and Tea with Christine in Tréguier Le Bel Aujourd’hui Tréguier 28 mars 2026
- Maaar Chant polyphonique Théâtre de l’Arche Tréguier 28 mars 2026
- Mon père avait 3 vaches Théâtre de l’Arche Tréguier 2 avril 2026
- Balade ludique Les aventures d’Aldéric à Tréguier Tréguier 9 avril 2026
- Brocante Parking Super U Tréguier 26 avril 2026