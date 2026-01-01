Ciné-Club CCER Tréguier Sound of Noise Théâtre de l’Arche Tréguier

Ciné-Club CCER Tréguier Sound of Noise

Théâtre de l’Arche Place de la république Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : 2026-01-11

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

De Ola Simonsson et Johannes Stjärne Nilsson

Comédie/policier/musical Suède 2010 1h42 VOst

L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille de musiciens. Ironie du sort, il déteste la musique. Sa vie bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville comme instrument de musique… Il s’engage alors dans sa première enquête policière musicale…

En jouant sur la trame policière, Ola Simonsson & Johannes Stjärne Nilsson mettent en scène de jubilatoires moments d’attentats sonores, des séquences d’une grande invention comique et chorégraphique où hôpitaux, banques et rues des beaux quartiers se transforment en orchestre symphonique urbain dédié à la musique concrète…

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .

Théâtre de l’Arche Place de la république Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

