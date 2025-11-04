Ciné Club Chien enragé (VOSTR) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Ciné Club Chien enragé (VOSTR)
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-04 21:00:00
fin : 2025-11-04 23:00:00
2025-11-04
Crime, Thriller.
Dans le cadre du cycle Japon , le Ciné Club du Val vous propose de visionner au cinéma le film Chien enragé de Akira Kurosawa.
Dans le Japon d’après-guerre, un policier se fait subtiliser son arme. Son supérieur refuse sa démission et l’envoie à la poursuite du malfaiteur. Il mène son enquête dans les bas-fonds de Tokyo, où il côtoie la misère d’une population qui survit difficilement à la défaite de son pays.
Durée 2h02. Film en VO sous-titrée. .
