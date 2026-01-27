Ciné-club comédie culte La Cité de la Peur

2 Ruelle des Viaux Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 20:30:00

fin : 2026-02-18 22:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Projection d’un film culte du genre comédie La Cité de la Peur réalisée par Alain Berberian et écrit par Les NulsTout public

6 .

2 Ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 52 34 15 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of a cult comedy film: La Cité de la Peur directed by Alain Berberian and written by Les Nuls

L’événement Ciné-club comédie culte La Cité de la Peur Vagney a été mis à jour le 2026-01-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES