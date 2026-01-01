Ciné-club comédies dramatiques années 1940 Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Ciné-club comédies dramatiques années 1940 Rue des Carmes Pont-l'Abbé mardi 27 janvier 2026.
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère
2026-01-27 17:30:00
2026-01-27
Vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?
Retrouvez désormais le ciné-club chaque dernier mardi du mois à la médiathèque Julien Gracq.
La médiathèque vous propose une séance autour des comédies dramatiques des années 1940.
Gratuit Sur inscription .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
