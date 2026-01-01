Ciné-club comédies dramatiques années 1940 Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Ciné-club comédies dramatiques années 1940

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?

Retrouvez désormais le ciné-club chaque dernier mardi du mois à la médiathèque Julien Gracq.

La médiathèque vous propose une séance autour des comédies dramatiques des années 1940.

Gratuit Sur inscription .

