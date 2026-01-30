CINÉ CLUB COMMENT DEVENIR RICHE (GRÂCE À SA GRAND-MÈRE) Prémian

CINÉ CLUB COMMENT DEVENIR RICHE (GRÂCE À SA GRAND-MÈRE)

Une satire drôle et sensible sur l’argent et les relations familiales. M espère hériter de sa grand‑mère malade, mais leur relation prend un tournant inattendu. Un film de Pat Boonnitipat, présenté en VOST au Ciné‑Club d’Au Fil des Arts.

Le Ciné‑Club d’Au Fil des Arts propose *Comment devenir riche (grâce à sa grand‑mère)*, une comédie dramatique thaïlandaise réalisée par Pat Boonnitipat. Le film suit M, jeune homme en difficulté financière, qui voit dans la maladie de sa grand‑mère une occasion de changer sa vie. En jouant les petits‑fils modèles, il espère gagner ses faveurs et décrocher l’héritage tant convoité.

Mais la vieille dame n’est pas si facile à amadouer, et ce qui commence comme une stratégie intéressée se transforme peu à peu en véritable rencontre. À travers situations cocasses, tensions familiales et moments de sincérité, le film explore avec finesse la place de l’argent dans les relations, et la manière dont les liens se construisent parfois là où on ne les attend plus.

Une projection en VOST qui mêle humour, émotion et regard social, idéale pour une soirée cinéphile chaleureuse à Prémian. .

A funny, sensitive satire on money and family relationships. M hopes to inherit his sick grandmother’s estate, but their relationship takes an unexpected turn. A film by Pat Boonnitipat, presented in VOST at Au Fil des Arts Ciné?Club.

