Ciné-Club Cycle Coppola Emeraude Cinéma Dinard

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-19 20:15:00
2026-01-19
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion de trois films de Francis Ford Coppola
– Lundi 19 janvier à 20h15 Coup de Coeur (1982)
– Lundi 23 févier à 20h00 Apocalypse Now Final Touch (1979)
– Lundi 23 mars à 20h15 Conversation Secrète (1974)
En version originale sous-titrée. .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
