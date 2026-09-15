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Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai Emeraude Cinéma Dinard

lundi 19 octobre 2026 · Emeraude Cinéma · Dinard

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Emeraude Cinéma
Adresse
2 Boulevard Albert 1er
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 20:15:00
fin : 2026-10-19

Date(s) :
2026-10-19

Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion de trois films sur le thème « Evasion à Shanghai » :

– Lundi 28 septembre à 20h00 – A l’est de Shanghai (1976)
– Lundi 19 octobre à 20h15 – La dame de Shanghai (1947)
– Lundi 23 novembre à 20h00 – Les dames de Shanghai (1998)

En version originale sous-titrée.   .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93 

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English :

L’événement Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai Dinard a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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