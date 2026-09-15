Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai Emeraude Cinéma Dinard
lundi 19 octobre 2026 · Emeraude Cinéma · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 20:15:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion de trois films sur le thème « Evasion à Shanghai » :
– Lundi 28 septembre à 20h00 – A l’est de Shanghai (1976)
– Lundi 19 octobre à 20h15 – La dame de Shanghai (1947)
– Lundi 23 novembre à 20h00 – Les dames de Shanghai (1998)
En version originale sous-titrée. .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Ciné-Club – Cycle Evasion à Shanghai Dinard a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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