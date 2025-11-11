Ciné Club Dark Water (VOSTFR) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Ciné Club Dark Water (VOSTFR)

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 21:00:00

fin : 2025-11-11 22:30:00

Date(s) :

2025-11-11

Horreur.

Dans le cadre du cycle Japon , le Ciné Club du Val vous propose de visionner au cinéma le film Dark water de Hideo Nakata.

En instance de divorce, Yoshimi et sa fille de six ans Ikuko emménagent dans un immeuble vétuste de la banlieue de Tokyo. Alors qu’elles tentent de s’acclimater à leur nouvelle vie des phénomènes mystérieux se produisent. Qui est cette fillette en ciré jaune qui se promène dans les couloirs ? Pourquoi un petit sac pour enfant rouge ne cesse d’apparaître entre les mains d’Ikuko ? Quelle est l’origine de ces ruissellements qui s’étendent sur les murs et le plafond de leur appartement ? Une menace venue de l’au-delà va tenter de séparer la mère de sa fille.

Durée 1h36. Film en VO sous-titrée. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Club Dark Water (VOSTFR) Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor