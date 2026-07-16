CINÉ-CLUB DE CAEN ★ GAVAGAI ET AUTRES MALENTENDUS DE ULRICH KÖHLER, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

CINÉ-CLUB DE CAEN ★ GAVAGAI ET AUTRES MALENTENDUS DE ULRICH KÖHLER Jeudi 23 juillet, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:01:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:01:00+02:00

Cet été, le Ciné-Club de Caen vous propose de découvrir GAVAGAI ET AUTRES MALENTENDUS, dernier long-métrage du cinéaste allemand Ulrich Köhle.

Au cours du tournage d’une adaptation de Médée au Sénégal. Sur le plateau, Maja trouve du réconfort auprès de son partenaire, Nourou. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent à la première du film à Berlin. Les sentiments refont surface, mais un incident raciste vient troubler leurs retrouvailles. Pour les personnages de Gavagai, sur un tournage de cinéma comme dans la vie, tout est simple mais tout est compliqué, tout est sérieux mais rien n’est si sérieux. C’est sur cette dynamique vivante que Ulrich Köhler retrace le tournage d’un film dont la réalisatrice pète un câble sur le tournage. De manière convaincante, Gavagai traitee des dynamiques de pouvoir, du privilège blanc, des micro-agressions racistes, du racisme ordinaire qui n’est jamais ordinaire.

Parmi les figures importantes de l’Ecole de Berlin, aujourd’hui atomisée, on trouve en très bonne place Ulrich Köhler, qui a signé 4 long-métrages : Bungalow (2002), Montag (2006), La Maladie du sommeil (2011) et In My Room (2018).

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➡️ À l’issue de la projection du film, le Ciné-club de Caen vous propose un temps d’analyse et d’échange dans la salle, animé par Jean-Luc Lacuve et Milann Baupin.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F626470/D1784831400/VO/251394/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

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