Ciné-club de février, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Ciné-club de février Dimanche 22 février, 15h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

1€ l’adhésion / Prix libre pour les membres

A voir le dimanche 22 février :

Projection du documentaire sur le Congo et les crimes de Sassou Nguesso réalisé par le Congrès pour la Renaissance du Congo

La projection sera suivie d’une discussion animée par Valentine Loukombo-Senga – sociologue

Rendez-vous mensuel devenu incontournable pour les cinéphiles du quartier Grand Parc et d’ailleurs, le Ciné-Club vous propose une séance cinéma : film documentaire, d’animation, d’essai ou culte… à voir ou revoir. Toujours en écho avec les cultures et l’actualité du monde, cette projection dominicale est aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’un bon film. À l’issue de chaque séance, une discussion s’instaure librement et sans complexe. La programmation sera annoncée sur les réseaux sociaux de La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/

Documentaire : les crimes de Sassou Nguesso par le CRC cinéma