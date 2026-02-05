Ciné-club de la Maison des arts à la Médiathèque de Grand Quevilly

Allée des Arcades Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars

à 17h30 Visite de l’exposition en présence de l’artiste à la Maison des arts Agnès-Varda

à 18h30 Projection à la Médiathèque de Grand Quevilly

Nos années sauvages , Wong Kar-Wai, 1990 (1h40)

Yuddy collectionne les conquêtes et n’en peut vite plus de ces jeunes femmes qui, à peine séduites, imaginent déjà la vie à deux, le mariage, la monogamie. Pas son truc. Exit Su, trop fleur bleue, le voilà désormais qui fréquente Leung, un peu plus affranchie elle danse dans des night-clubs. Du coup, Su attend en bas de l’appartement de son ancien amant, inconsolable, quand surgit, prêt à la secourir, le policier de proximité qui fait sa ronde dans le Hong-Kong des années 60.

La projection sera précédée d’une visite de l’exposition à 17h30 à la Maison des arts avec l’artiste,

elle se conclura par une discussion autour du film, puis par un verre convivial.

Gratuit, sur réservation à marie-margaux.bonamy@grandquevilly.fr

__

Nos années sauvages de Wong Kar-Wai © tous droits réservés .

Allée des Arcades Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 11 09 78 mda.arto@grandquevilly.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-club de la Maison des arts à la Médiathèque de Grand Quevilly

L’événement Ciné-club de la Maison des arts à la Médiathèque de Grand Quevilly Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Rouen tourisme