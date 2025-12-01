Ciné-club – Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé) Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club – Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé) Maison Heinrich Heine Paris lundi 1 décembre 2025.
Drame, RDA, 1964, 113 min, VOSTFR
réalisé par Konrad Wolf
avec Renate Blume, Eberhard Esche, Hans Hardt-Hardtloff
1961, peu avant la construction du Mur de Berlin. Après une période
de dépression, Rita quitte Halle pour son village natal afin de se
reposer. Elle se remémore son amour pour Manfred, chimiste brillant,
leur travail en usine, et ses études pour devenir enseignante. La
relation s’effondre lorsque Manfred, frustré par le rejet de son
innovation, fuit vers Berlin-Ouest, que Rita refuse de suivre. Der geteilte Himmel,
adapté du roman de Christa Wolf, est l’un des films les plus audacieux
de la RDA, assumant la responsabilité des difficultés du pays sans
rejeter la faute sur l’« ennemi ».
Autres séances :
● Solo Sunny, réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase, projection le lundi 6 octobre à 20h
● Ich war neunzehn (J’avais 19 ans), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 13 octobre à 20h
● Lissy, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 17 novembre à 20h
● Sterne (Étoiles), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 24 novembre à 20h
● Goya, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 8 décembre à 20h
● Mama ich lebe, (Maman, je suis vivant), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 15 décembre à 20h
Dans le cadre du cycle consacré à Konrad Wolf, venez découvrir Der Geteilte Himmel (Le Ciel partagé)
Le lundi 01 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-01T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-01T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-01T20:00:00+02:00_2025-12-01T22:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/der-geteilte-himmel https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine