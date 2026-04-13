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Ciné club des Cahiers • 13 avril, Cinéma du Panthéon, Paris

Ciné club des Cahiers • 13 avril, Cinéma du Panthéon, Paris

Ciné club des Cahiers • 13 avril, Cinéma du Panthéon, Paris lundi 13 avril 2026.

Lieu : Cinéma du Panthéon

Adresse : 13, rue Victor-Cousin, Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Ciné club des Cahiers • 13 avril Lundi 13 avril, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T23:00:00+02:00

PARANOID PARK de Gus Van Sant

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F4569/D1776103200/VO/252814/ »}]
Le ciné-club des cahiers Cinéma du Panthéon Ciné club des Cahiers • 13 avril

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