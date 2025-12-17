CINÉ-CLUB DES CHEVAUX ET DES HOMMES

Murviel-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Se rencontrent ici à travers le regard des chevaux, les histoires et passions qui secouent une petite communauté en Islande. Entre conflit de voisinage, tempête de neige et chalutier Russe, les chevaux font le lien entre les habitants de cette vallée aussi belle qu’isolée.

À 20h30 à la salle Multi-activités.

Adhésion obligatoire Entrée 4€ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation.

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

Through the eyes of horses, the stories and passions of a small community in Iceland come together. Between neighbor disputes, snowstorms and a Russian trawler, horses form the link between the inhabitants of this valley as beautiful as it is isolated.

At 8.30pm at the Salle Multi-activités.

Compulsory membership: Admission 4? Card of 4 tickets: 10? No reservation required.

