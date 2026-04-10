Ciné-club Desi Kino : Projection de Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain Cinéma Le Brady Paris

Projection en commémoration des victimes de l’effondrement du Rana Plaza, survenu le 24 avril 2013 près de Dacca, suivie d’une discussion avec Mathilde Pousséo, Déléguée générale du Collectif Éthique sur l’Étiquette.

Tout public • Drame • Bangladesh • Bengali (VOSTFR) • 2019 • 1h35

Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru, Deepanwita Martin et Mayabi Mara

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

Rubaiyat Hossain (Les Lauriers-roses rouges) s’est inspirée de la vie de Daliya Akter, ouvrière et militante bangladaise, pour réaliser cette œuvre émancipatrice sur l’envers du décor de l’industrie textile mondiale. À travers le portrait de cette ouvrière flamboyante, qui choisit de résister et de fédérer ses consœurs face aux injustices qu’elles subissent, la réalisatrice porte la voix de ces femmes subalternes, largement invisibilisées au sein de la nouvelle division internationale du travail.

Séance animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h30 à 23h15

payant

De 5,50 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T02:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:30:00+02:00_2026-04-23T23:15:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

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