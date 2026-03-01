Ciné-club Desi Kino : Projection de Manthan de Shyam Benegal Cinéma Le Brady Paris

Projection exceptionnelle, suivie d’une discussion avec Ophélie Wiel, critique, enseignante de cinéma à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle et autrice de l’ouvrage Bollywood et les autres, voyage au cœur du cinéma indien.

Tout public • Romance • Inde • Hindi (VOSTFR) • 1976 • 2h14

Avec Smita Patil, Naseeruddin Shah, Girish Karnad, Amrish Puri et Kulbhushan Kharbanda

Le docteur Manohar Rao, un vétérinaire

idéaliste venu de la ville, se rend dans une région rurale de l’Inde

pour y monter une coopérative laitière. Ses idées de répartition

équitable des bénéfices, établie indépendamment des systèmes de castes,

et d’affranchissement des intermédiaires exploiteurs suscitent un

tourbillon de méfiance, de résistance mais aussi d’espoir parmi

l’ensemble des habitants, menaçant la hiérarchie sociale profondément

enracinée…

Produit grâce à un demi-million de fermiers du Gujarat, ayant chacun contribué à hauteur de deux roupies, Manthan est le tout premier exemple de financement participatif dans l’histoire du cinéma en Inde. Réalisée par le regretté Shyam Benegal,

figure emblématique du cinéma parallèle indien, et portée par une

pléiade d’acteurs illustres, cette puissante fable sociale témoigne de

la force collective qui mena l’Inde à sa Révolution blanche.

Séance animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 5,50 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-27T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T20:30:00+02:00_2026-03-26T23:30:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

https://www.desikino.com/evenement/seance-3-manthan-de-shyam-benegal/ contact@desikino.com https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61578605549815 https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61578605549815



Afficher la carte du lieu Cinéma Le Brady et trouvez le meilleur itinéraire

