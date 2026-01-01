Ciné-club Desi Kino : Projection inédite de Last Film Show de Pan Nalin Cinéma Le Brady Paris
Ciné-club Desi Kino : Projection inédite de Last Film Show de Pan Nalin Cinéma Le Brady Paris jeudi 29 janvier 2026.
Projection inédite de Last Film Show réalisé par Pan Nalin
Drame • Inde • Gujarati (VOSTFR) • 2021 • 1h50
Avec Bhavin Rabari, Richa Meena, Dipen Raval et Bhavesh Shrimali
Samay,
un petit garçon de 9 ans, vit avec sa famille dans un village isolé du
Gujarat, en Inde. Un jour, il assiste à la projection d’un film au
cinéma et est instantanément fasciné. Contre la volonté de son père,
Samay retourne en salle jour après jour et décide qu’il sera cinéaste.
Le réalisateur Pan Nalin (Déesses indiennes en colère) livre à travers ce film semi autobiographique, la plus belle déclaration d’amour au cinéma depuis Cinema Paradiso.
Projection inédite, suivie d’une discussion animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.
Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.
Le jeudi 29 janvier 2026
de 20h30 à 23h00
payant
Plein : 10€
Réduits :
– 5,50€ (-15 ans)
– 6,50€ (-26 ans)
– 7,50€ (demandeur·euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, +65 ans)
Cartes d’abonnement : UGC Illimité, CinéPass Pathé et C.I.P. acceptées
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Cinéma Le Brady 39 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris
https://www.desikino.com/evenement/seance-1-last-film-show-de-pan-nalin/ contact@desikino.com https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61578605549815 https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61578605549815
