CINE CLUB « DOCTEUR FOLAMOUR » de Stanley Kubrick Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas mardi 23 septembre 2025.

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 21:35:00

2025-09-23

Le général Jack Ripper, frappé de folie paranoïaque, lance sur l’URSS une offensive.

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

General Jack Ripper, struck by paranoid madness, launches an offensive against the USSR.

German :

General Jack Ripper, der von paranoidem Wahnsinn befallen ist, startet eine Offensive gegen die UdSSR.

Italiano :

Il generale Jack Ripper, colpito da follia paranoica, lancia un’offensiva contro l’URSS.

Espanol :

El general Jack Ripper, presa de una locura paranoica, lanza una ofensiva contra la URSS.

