Ciné-club Café la Patte d’Oie Douarnenez
Ciné-club Café la Patte d’Oie Douarnenez dimanche 8 février 2026.
Ciné-club
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 17:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Ciné-club .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-club
L’événement Ciné-club Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ