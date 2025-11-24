Ciné-Club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Dans le cadre du mois de la photo Grand Paris.

Comme une photo qui prend forme peu à peu sous nos yeux, Le Photographe laisse émerger une histoire d’amour délicate et inattendue au cœur vibrant de Mumbai. On y retrouve la sensibilité de Ritesh Batra, le réalisateur du film The Lunchbox (2013) : une ville entière devient personnage, avec ses couleurs, ses parfums, ses sons, ses gestes quotidiens où se cachent des émotions immenses.

Le Photographe, c’est la rencontre de deux solitudes qui n’auraient jamais dû se croiser, et pourtant… Une histoire qui avance avec douceur, mais qui touche en plein cœur. La photographie, comme l’amour, demande du regard, du temps et un peu de hasard. Une image n’existe que si quelqu’un la voit. Un moment n’a de sens que si on le partage.

C’est un film sur la connexion, sur l’amitié qui devient autre chose, sur ces instants fragiles qu’on voudrait retenir avant qu’ils ne s’effacent. Un film simple. Beau. Qui reste.

Chaque mois, une séance thématique en soirée, conçue en lien avec un événement majeur du calendrier culturel parisien. Petit verre offert avant la séance !

Le lundi 24 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Cinéma des Cinéastes 7 Avenue de Clichy 75017 Paris

