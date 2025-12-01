Ciné-Club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Le film d’Anselmo Duarte raconte la promesse qu’un paysan fait à la Sainte Barbara pour sauver son ami. Ce récit simple devient un portrait vibrant du Brésil et de ses cultures entremêlées: religieuses, païennes, populaires. Sur les marches d’une église, l’odyssée d’un homme pour tenir parole se transforme en affaire politique, en spectacle médiatique, en théâtre de rites, de danses et de confrontations. Capoeira, candomblé, processions et chants sacrés rythment une ville et un pays traversés par les croyances, les classes sociales et les tensions héritées de l’histoire coloniale comme du catholicisme le plus rigide.

S’il est un film qui mérite pleinement sa Palme d’Or, c’est bien O Pagador de Promessas.

La soirée sera introduite par Liliane Mutti, cinéaste brésilienne.

Programmation ciné-club Van Papadopoulos.

Petit verre offert avant la projection.

Ce ciné-club est un rendez-vous mensuel qui s’adresse à tous les curieux et cinéphiles !

Un moment de rencontre et de partage autour d’un verre offert juste avant la projection de « La promesse donnée » de Anselmo Duarte, Palme d’Or 1962.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-18T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T19:30:00+02:00_2025-12-18T21:30:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7 Avenue de Clichy 75017 Paris

https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/432 https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes