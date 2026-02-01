Ciné-Club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Réalisé par Rintarō en 2001, Metropolis est l’une des grandes œuvres de l’animation japonaise contemporaine. Inspiré du manga fondateur d’Osamu Tezuka, lui-même nourri par le film de Fritz Lang, le long métrage propose une vision singulière et profondément japonaise de la science-fiction : une ville verticale, fragmentée, où humains et robots coexistent dans une tension permanente.

Au cœur du récit, une enfant androïde devient le révélateur des dérives d’un monde obsédé par le contrôle, la technologie et le pouvoir. Par son esthétique rétro-futuriste, son animation virtuose mêlant dessin traditionnel et outils numériques, et son récit accessible autant que politique, Metropolis explore des thèmes universels : la déshumanisation, la peur de l’altérité, la responsabilité morale face au progrès. Entre hommage à l’histoire du manga et réflexion sur la modernité, Metropolis incarne parfaitement la richesse et la complexité de l’art japonais séquentiel et animé.

Cette projection au Cinéma des Cinéastes s’inscrit en résonance avec l’exposition du Musée Guimet Manga. Tout un art ! et avec Paris Manga Sci-Fi Show, prolongeant sur grand écran le dialogue entre patrimoine, création et imaginaire contemporain. Pour découvrir le programme de Paris Manga les 14 et 15 mars 2026 : www.parismanga.fr

La séance sera présentée par Stefano Darchino, de la Cinémathèque Française.

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.

Le lundi 23 février 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 8,50 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

