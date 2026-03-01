Ciné-Club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

À l’occasion de la saint Patrick, venez fêter l’Irlande

Même dans le désespoir, rien n’égale l’espoir obstiné d’un adolescent de quinze ans. Entre la musique, le premier amour et la terreur silencieuse de tout recommencer dans un nouveau lycée, le monde de Conor devient une mixtape vivante du Dublin des années 1980. Dans Sing Street, John Carney façonne un récit d’apprentissage porté par la mélodie, l’imagination et le courage fragile de se réinventer. C’est un film sur la découverte — de l’identité, des possibles — et sur cette étrange conviction, propre à la jeunesse, que la vie peut encore être réécrite.

A partir de 19h30, retrouvons-nous autour d’un verre offert accompagné d’une démonstration de danse et de musique irlandaise, juste avant le film à 20h de Sing Street de John Carney.

En partenariat avec Mná na hÉireann, l’École Le Vésinet Irish Céili Dancers, l’Association Irlandaise de Paris et le Corcoran’s Irish Pub Place de Clichy.

Le lundi 16 mars 2026

de 19h30 à 21h30

De 8,50 à 12 euros.

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

