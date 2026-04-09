Ciné-Club du Cinéma des Cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

En résonnance avec l’ exposition de la Monnaie de Paris CLING ! La bande-dessinée parle cash ! , le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir Amer béton, une japanimation percutante.

Dans Amer Béton, Michael Arias transforme Treasure Town en organisme vivant, livré aux appétits conjoints des promoteurs et des yakuza, où chaque parcelle devient une promesse de profit. Face à cette mécanique, Noir et Blanc (deux enfants livrés à eux-mêmes) tentent de préserver leur territoire, dans un film à la croisée du polar yakuza, d’un écho contemporain à Los Olvidados et d’une dérive dystopique à la Blade Runner.

Porté par une animation hybride (2D/3D) et une mise en scène fluide, Amer Béton déploie une fable urbaine sensorielle et brutale, où l’enfance devient le dernier espace de résistance face à un monde dominé par l’argent.

Dès 19h, retrouvons-nous autour d’un verre offert et tentez votre chance à notre tombola pour gagner des entrées à l’exposition CLING ! La bande-dessinée parle cash ! à la Monnaie de Paris, partenaire de la séance !

Prolongez l’expérience en découvrant cette exposition incontournable, produite en collaboration par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, à voir du 10 avril au 6 septembre 2026.

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.

Le lundi 20 avril 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 8,50 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-21T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T19:30:00+02:00_2026-04-20T21:30:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/449 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes



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