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Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris mardi 26 mai 2026.

Lieu : Cinéma des Cinéastes

Adresse : 7, avenue de Clichy

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : <p>De 8,50 à 12 euros.</p><p><b>Cartes illimitées acceptées</b></p>

Cette séance s’inscrit en résonance avec l’exposition « Licornes ! »
au musée de Cluny, qui explore les
multiples visages de cette figure mythique. A découvrir jusqu’au 12 juillet.

Goyas du Meilleur long métrage d’animation, UNICORN WARS – d’Alberto Vázquez détourne les codes du conte de fées pour en faire une parabole frontale sur la domination, l’obéissance et l’effondrement écologique. Venez découvrir cette pépite, trop peu vue sur grand écran !

Petit verre offert et tombola pour gagner des places à l’exposition Licornes ! au Musée de Cluny.

Séance présentée par Béatrice
de Chancel-Bardelot commissaire de l’exposition.

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.
Le mardi 26 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant

De 8,50 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy  75017 Paris
https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/449 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes


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