Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris
Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris mardi 26 mai 2026.
Cette séance s’inscrit en résonance avec l’exposition « Licornes ! »
au musée de Cluny, qui explore les
multiples visages de cette figure mythique. A découvrir jusqu’au 12 juillet.
Goyas du Meilleur long métrage d’animation, UNICORN WARS – d’Alberto Vázquez détourne les codes du conte de fées pour en faire une parabole frontale sur la domination, l’obéissance et l’effondrement écologique. Venez découvrir cette pépite, trop peu vue sur grand écran !
Petit verre offert et tombola pour gagner des places à l’exposition Licornes ! au Musée de Cluny.
Séance présentée par Béatrice
de Chancel-Bardelot commissaire de l’exposition.
Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.
Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.
Le mardi 26 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
De 8,50 à 12 euros.
Cartes illimitées acceptées
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00
Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/449 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes
Afficher la carte du lieu Cinéma des Cinéastes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026