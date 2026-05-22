Ciné-club du cinéma des cinéastes Cinéma des Cinéastes Paris

Cette séance s’inscrit en résonance avec l’exposition « Licornes ! »

au musée de Cluny, qui explore les

multiples visages de cette figure mythique. A découvrir jusqu’au 12 juillet.

Goyas du Meilleur long métrage d’animation, UNICORN WARS – d’Alberto Vázquez détourne les codes du conte de fées pour en faire une parabole frontale sur la domination, l’obéissance et l’effondrement écologique. Venez découvrir cette pépite, trop peu vue sur grand écran !

Petit verre offert et tombola pour gagner des places à l’exposition Licornes ! au Musée de Cluny.

Séance présentée par Béatrice

de Chancel-Bardelot commissaire de l’exposition.

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

De 8,50 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/449 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes



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